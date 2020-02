Juventus, Higuain: «Col Brescia gara difficile. La Juve non è solo Ronaldo»

Gonzalo Higuain presenta Juventus Brescia: il commento dell’attaccante argentino sulle assenze in casa dei bianconeri e sul match

Gonzalo Higuain, interpellato da Juventus TV, ha sottolineato che la Juventus non può né deve sottovalutare il Brescia. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sarà una partita difficile. Abbiamo avuto già possibilità di giocare con avversari di meno valore che ci hanno messo in grossa difficoltà. Dipende dalla nostra determinazione vincere questa partita, portare questi 3 punti importanti per il campionato. Non vogliamo perdere il piacere di gestire, dobbiamo provare ad avere continuità fino alla fine mentre tante volte abbiamo messo sul binario buono la partita e poi ci siamo rilassati».

Il giocatore ha aggiunto a Sky Sport: «Dimostrare che la Juve non è solo Ronaldo? No, credo sia una buona partita per dimostrare il nostro calcio e prendere convinzione, arriva il momento più importante della stagione tra Champions League, Coppa Italia e campionato».