La Juventus annuncia: «Pronti il J Village e il J Hotel». I dettagli

La Juventus guarda ancora al futuro. Completati i lavori per il J Village e per il J Hotel: ecco tutte le novità

L’eliminazione dalla Champions League per opera del Real Madrid non ferma la Juventus che continua a guardare al futuro con grande ottimismo. I bianconeri hanno strutturato una società all’avanguardia e hanno dominato in lungo e largo in Italia negli ultimi anni, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal presidente Andrea Agnelli e dai suoi uomini. La Juve ha costruito i suoi successi nella sua nuova casa, lo Stadium, e ora prosegue il suo programma di espansione con il J Village e il J Hotel.

La J, il marchio distintivo dei bianconeri. Aldo Mazzia, amministratore delegato della Juve, ha annunciato, durante l’incontro ufficiale con gli Juventus Club, la conclusione dei lavori per il J Village e per il J Hotel: «Ho il piacere di annunciare che il nuovo centro di allenamento è terminato e che da domani le Juventus Women inizieranno a testarlo. Il lotto è da 50000 metri quadrati di cui 37500 occupato dai campi, e sarà destinato a due squadre». Come riporta il profilo Twitter ufficiale della Juve, l’amministratore delegato Aldo Mazzia ha poi illustrato le novità al J Village: su tutte il J Hotel, albergo a 4 stelle, che ospiterà in un’ala riservata la Prima Squadra e lo staff, vivendo in simbiosi con il nuovo centro di allenamento della Continassa. La Vecchia Signora guarda, ancora una volta, al futuro e dimostra di essere un passo avanti a tutte.