Juventus, sirene estere per Kaio Jorge: ecco le cifre

L’attuale attaccante del Frosinone di Di Francesco, ma di proprietà bianconera, potrebbe salutare l’Italia

Dall’incubo dell’infortunio alla titolarità con il Frosinone. Kaio Jorge può ritenersi fin qui soddisfatto della stagione in prestito in Ciociara, utile sia per mettere minuti dopo i problemi fisici sia per misurarsi con la Serie A.

Le prestazioni del brasiliano hanno raccolto richieste anche dall’estero con l’ultima parola che spetta alla Juventus, proprietaria del cartellino. La squadra che sembra maggiormente intenzionata all’ex Santos è lo Sporting Lisbona. Secondo Tuttosport, i bianconeri potrebbero accettare a patto che l’offerta parta minimo da 15 milioni di euro.