Juventus, altra tegola per Spalletti: questo giocatore salterà la sfida contro la Roma. Il motivo dell’assenza

Juventus, brutte notizie per Spalletti. Koopmeiners non sarà a disposizione contro la Roma per fuorigioco. Una assenza pesante per i bianconeri

Brutte notizie in casa Juventus in vista del prossimo e delicatissimo impegno di campionato contro la Roma. Luciano Spalletti dovrà infatti fare a meno di Teun Koopmeiners, che non sarà disponibile per la sfida casalinga a causa di una squalifica maturata nell’ultimo turno. Un’assenza che pesa, soprattutto considerando l’importanza del match e il ruolo centrale che l’olandese ha assunto nello scacchiere bianconero.

L’episodio decisivo si è verificato nel corso del primo tempo di Bologna-Juventus. Koopmeiners è stato ammonito per un fallo ai danni di Orsolini, un cartellino giallo che ha fatto scattare automaticamente il turno di stop. Il centrocampista era infatti in diffida e l’ammonizione gli impedirà di scendere in campo contro la Roma, costringendo la Juventus a rivedere parte dei propri piani tattici.

L’assenza di Koopmeiners rappresenta un problema significativo per Spalletti, che negli ultimi mesi ha fatto grande affidamento sulla sua duttilità. L’olandese non è stato impiegato soltanto a centrocampo, ma anche nel terzetto difensivo, come accaduto proprio nella sfida contro il Bologna, dove ha agito al fianco di Kalulu e Kelly. Una soluzione che ha garantito equilibrio, qualità in impostazione e una gestione più pulita del possesso palla.

Nel sistema della Juventus, Koopmeiners è diventato un elemento chiave per la costruzione dal basso e per la copertura delle varie zone del campo. La sua intelligenza tattica permette alla squadra di adattarsi a diverse situazioni di gioco, rendendo la sua assenza ancora più complicata da assorbire in uno scontro diretto di alto livello come quello contro la Roma.

La partita contro la Roma rappresenta uno snodo fondamentale per il cammino stagionale della Juventus. Senza Koopmeiners, servirà una prova di maturità collettiva per sopperire a un’assenza pesante e continuare a lottare per le posizioni di vertice.