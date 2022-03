Juventus, Locatelli: «In casa della Sampdoria non è facile, ma vogliamo vincere»

Il centrocampista della Juventus Locatelli ha parlato prima della partita contro la Sampdoria

Manuel Locatelli ha parlato a JTV prima di Sampdoria-Juve. Il commento del centrocampista della Juventus.

TRASFERTA – «Sarà una gara difficile, qui in casa loro non è mai facile. Sono una buona squadra e hanno un buon allenatore, ma noi siamo la Juve e siamo venuti qui per vincere».

PARTITA – «Dovremo fare una gara tosta, vincere i contrasti e cercare di giocare bene la palla. Dobbiamo vincere tutte le seconde palle, fare una partita maschia e cercare di portarla a casa».

