Juventus Lokomotiv Mosca: analisi del gol di Dybala

Il gol di Dybala in Juventus-Lokomotiv Mosca è meno estemporaneo di quanto si creda. Fondamentali i movimenti della squadra

Una perla di Dybala ha perforato il bunker della Lokomotiv Mosca. Il gol della Juventus è però meno casuale di quanto si crea, in quanto la preparazione per il tiro è stata ottima.

Bellissimo il tiro di #Dybala, ma come ci siamo arrivati? Lo spazio per il gol è propiziato sia dal movimento di Ronaldo e Bentancur ad abbassare la difesa, sia dal doppio scambio con Cuadrado che ha mandato fuori giri lo scivolamento laterale russo 🔍 Tra poco su @AterAlbus_it pic.twitter.com/WO7uyvwaDm — Andrea Lapeña (@andrelapegna) October 23, 2019

Come si può vedere nel tweet, i movimenti di Ronaldo e Bentancur abbassano la linea. Infine, come si nota nella slide sopra, c’è un doppio scambio tra Cuadrado e Dybala. Quando la palla torna alla Joya per la seconda volta, c’è una soluzione di tiro perché ha tanti compagni che riempiono l’area e quindi abbassano la pressione della Lokomotiv.