Juventus, Mantovani è convinto: «De Ligt deve restare: è importante. Chiellini e Bonucci sono a fine carriera. L’olandese è il futuro»

L’ex difensore della Juventus Andrea Mantovani ha parlato dei bianconeri in esclusiva a JuventusNews24.com. Ecco un passaggio della lunga intervista.

Un altro sul quale circolano diverse voci di mercato è De Ligt. Uno da trattenere o, di fronte ad una grossa offerta, si può fare un sacrificio?

SUL FUTURO DI DE LIGT ALLA JUVE – «Con l’avanzare dell’età di Chiellini e Bonucci, che ormai sono arrivati a fine carriera, avere uno come De Ligt così importante e così giovane ti permette di rifiutare le offerte che arrivano. E’ un profilo che dà solidità e garanzie al reparto per il presente ma anche e soprattutto per il futuro».

LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA