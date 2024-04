Juventus Milan, Allegri stravolge: scelto l’attacco bianconero

Massimiliano Allegri è pronto a sfidare il Milan, sua ex squadra, in vista del prossimo turno di campionato. Ecco le scelte

C’è attesa per la sfida tra Juventus Milan. Nonostante questo incontro non valga lo Scudetto ma “solamente” il secondo posto, Allegri e Pioli sanno comunque di non potersi permettere altri passi falsi.

Il tecnico livornese, come racconta Sky Sport, starebbe pensando di introdurre Yildiz nuovamente tra i titolari al fianco di Vlahovic, mettendo in panchina Chiesa.