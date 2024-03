Juventus, Milik escluso dalla Polonia: momento no per l’attaccante

Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juventus, non è stato convocato in Nazionale e salterà il playoff con l’Estonia

Arkadiusz Milik non farà parte della spedizione polacca. La nazionale biancorossa affronterà l’Estonia nella semifinale dei playoff per il prossimo Europeo, ma l’attaccante della Juventus come detto non ci sarà.

Decisamente un momento no per il classe 1994 che nonostante il gol con l’Atalanta del 10 marzo non ha convinto il commissario tecnico Probierz. A dire il vero il polacco non sta vivendo una stagione positivo, a maggior ragione dopo il cartellino rosso contro l’Empoli di fine gennaio. A proposito di juventini polacchi, regolarmente convocato Szczesny.