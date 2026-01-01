Juventus Museum: un 2025 da primato e un 2026 che si apre all’insegna delle novità. La nota ufficiale

Juventus Museum, un 2025 da record: numeri in crescita e un 2026 che parte col botto. Il comunicato ufficiale

Il 2025 si chiude con un bilancio più che positivo per lo Juventus Museum, che conferma ancora una volta l’intenso legame tra il popolo bianconero e la propria storia. Il “tempio” della memoria juventina entra nel 2026 con entusiasmo rinnovato, forte di numeri che parlano da soli: negli ultimi dodici mesi i visitatori sono stati 140.712. Un risultato notevole, reso ancor più significativo da un dato che racconta la voglia dei tifosi di vivere l’esperienza bianconera in modo completo: 101.223 persone – il 72% del totale – hanno scelto di affiancare alla visita del museo anche lo Stadium Tour. La Juventus, ancora una volta, si conferma non solo una squadra, ma un vero polo culturale e turistico tra i più apprezzati di Torino.

Hall of Fame e il mito del 1985

Tra i motori di questo successo spicca il completamento della Hall of Fame ufficiale, ora arricchita da una sala dedicata che trasuda storia e leggenda. L’ultimo ingresso celebrato è quello della squadra che nel 1985 conquistò la Coppa Intercontinentale: la formazione di Giovanni Trapattoni, guidata dal talento di Michel Platini, capace di trionfare a Tokyo e salire sul tetto del mondo. Per onorare quell’impresa è nata la Trophy Experience, un’iniziativa che permette ai tifosi di ammirare da vicino – e quasi “toccare” – il trofeo vinto quarant’anni fa, un’emozione che ha già conquistato centinaia di appassionati.

Il 2026 parte subito con un evento speciale: dal 1° gennaio (apertura alle 14:00) il museo ospita la mostra “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity”, visitabile fino al 12 gennaio. Un omaggio artistico ad Alessandro Del Piero, pensato per far riscoprire la magia di “Pinturicchio” attraverso nuove prospettive creative.

Futuro e formazione

Lo Juventus Museum non guarda solo al passato, ma investe anche nel futuro. In collaborazione con WeSchool, da febbraio prenderà il via un nuovo programma didattico dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, con laboratori pensati per avvicinare i più giovani alla storia, ai valori e alla cultura sportiva.

Tradizione, innovazione e spirito educativo: il 2026 del Juventus Museum è appena cominciato, e promette di essere un anno ricco di iniziative e nuove emozioni.

