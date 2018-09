Bonucci avverte la Juventus: «Con Ancelotti è un altro Napoli»

Leonardo Bonucci e la Juventus hanno messo nel mirino il Napoli: ecco le parole del difensore in vista del big match di sabato

Juventus-Bologna è terminata 2-0, ma i bianconeri non possono adagiarsi: sabato il Napoli di Carlo Ancelotti sarà ospite all’Allianz Stadium per la settima giornata di Serie A e c’è grande attesa per lo scontro diretto. Intervistato da Jtv, Leonardo Bonucci ha presentato così il confronto con i partenopei: «Ha perso uno stile di gioco definito, ma con Ancelotti ha acquisito serenità e esperienza. Abbiamo un solo risultato, la vittoria, ma sarà una partita aperta: a entrambe le squadre piace attaccare».

Continua Leonardo Bonucci, parlando della crescita dei bianconeri: «La squadra ha compiuto un ulteriore step contro le piccole: una volta ci creavano maggiore difficoltà e gestivamo le partite in maniera diversa. Grazie ai grandi calciatori, alla grande società e al grande allenatore, oggi la Juventus ha fatto un nuovo salto di qualità. Chiunque venga messo titolare si sente tale, questo è un bene: aumenta la competizione e permette di migliorare».