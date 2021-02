Juventus, Nedved: «Porto difficile, Pirlo è tranquillo. Si vince così»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions League contro il Porto

LA GARA – «Io credo che questi discorsi bisogna dimenticarli, non puoi sbagliare nemmeno 45 minuti. Vale come contro il Lione, sono abituati a giocare questi tipi di partite, dobbiamo affrontarli sapendo che noi siamo forti e vogliamo passare il turno».

COME SI VINCE – «Si vince come l’ha preparata il mister, lui è assolutamente tranquillo perchè gli piacciono queste partite, non vede l’ora di scendere in campo con i ragazzi. Sono gare belle da giocare e da allenare ed io mi aspetto un’ottima risposta dai giocatori».

PORTO – «Una squadra molto tignosa, Conceiçao è molto bravo anche come allenatore e si prepara bene come faceva da calciatore. Una squadra molto tosta, sa difendere molto bene e riparte velocemente. Sarà molto difficile».