Bianconeri in NBA: il 7 dicembre arriva la Juventus Night – VIDEO

La Juventus annuncia la Juventus Night: il 7 dicembre prossimo il club bianconero vestirà coi propri colori ed il proprio logo il Barclays Center in occasione di Nets vs. Raptors

La Juventus sbarca in NBA. Non è uno scherzo (e no, i bianconeri non hanno cambiato sport del tutto, anche se una squadra di basket potrebbero presto anche fondarla), semplicemente un crossover che si tramuterà in una succulenta operazione di marketing per avvicinare il pubblico USA a Cristiano Ronaldo e compagni. Succederà il prossimo 7 dicembre in occasione della partita NBA prevista al Barclays Center di New York tra Brooklyn Nets e Toronto Raptors: sarà quella la Juventus Night, così come l’ha definita la stessa società bianconera annunciando l’evento tramite i proprio account social.

Nello specifico, di cosa si tratterà? Per promuovere il proprio brand, in sostanza, la Juventus vestirà il Brooklyn Center di bianconero e porterà il proprio logo all’interno della struttura (probabilmente con led e cartelloni pubblicitari a bordocampo) nel corso della gara, ma anche prima e dopo grazie all’intervento di David Trezeuget (brand ambassador juventino) e Jay (la zebra mascotte bianconera). La data del 7 dicembre però non è casuale: alle 20.30 di quel giorno è infatti previsto il big match con l’Inter all’Allianz Stadium (mentre la partita tra Nets e Raptors andrà in scena quando in Italia sarà pomeriggio): così la Juve prova ad attaccare il mercato americano.