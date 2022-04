Juventus, obiettivo Milinkovic-Savic: nuova idea di scambio con la Lazio

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Milinkovic-Savic e avrebbero pensato a una nuova pedina di scambio per la Lazio dopo Fagioli

La Juve ha fatto la sua scelta: per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, inseguito da ormai varie stagioni, potrebbe essere giunto al momento della rottura con la Lazio.

Per convincere i biancocelesti, Cherubini prepara uno scambio. Visto che la contropartita Rugani non scalda particolarmente le fantasie romane, si starebbe pensando di inserire nell’affare il cartellino di Weston McKennie. L’americano non è in vendita a priori, ma non è una caso se il suo nome sta circolando ormai da tempo come contropartita possibile per Zaniolo.

