Juventus-Pafos è gratis? Dove vederla in streaming tra Amazon Prime e NOW

La sesta giornata della Champions League 2025-26 mette di fronte Juventus-Pafos, due squadre inaspettatamente con gli stessi punti in classifica a questo punto del torneo. Fino a questo momento i ciprioti, salvo la goleada subìta contro il Bayern Monaco, hanno disputato una Champions sorprendente. Sul fronte opposto, i bianconeri hanno deluso fra alti e bassi continui.

Entrambe hanno 6 punti, ma è certamente la squadra di Spalletti ad avere tutto da perdere: uscire questa sera dall’Allianz Stadium con un risultato che non sia la vittoria sarebbe un disastro. Dunque, è una sfida tutta da vivere: andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Pafos in streaming.

Juventus-Pafos: le probabili formazioni

La gara, valida per la sesta giornata di UEFA Champions League, presenta numerose insidie per entrambe le squadre, chiamate a schierare formazioni condizionate da assenze e adattamenti tattici. Spalletti in conferenza stampa deve fare i conti con l’emergenza difensiva anche se ci sono due rientri importanti, mentre Carcedo prepara un assetto più lineare ma altrettanto strutturato.

L’allenatore bianconero è costretto nuovamente a ridisegnare la retroguardia, dove Koopmeiners dovrà ancora una volta ricoprire un ruolo non suo. Sarà lui, insieme a Kelly e Kalulu, a proteggere la porta difesa da Di Gregorio. In mezzo al campo ci sarà spazio per Locatelli e Miretti, mentre le corsie esterne saranno presidiate da McKennie e Cambiaso. In avanti, la scelta ricade su Openda come riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Zhegrova e Yildiz.

La risposta dell’allenatore avversario arriva con un più canonico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Michail, protetto dalla linea formata da Bruno, Luckassen, David Luiz e Goldar. La coppia mediana sarà composta da Sunjic e Pepe, mentre la trequarti vedrà all’opera Correia, Dragomir e Orsic, incaricati di ispirare l’unica punta Silva.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Pafos:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.

Pafos (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; A. Silva. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.