Juventus, Perin: «Arrivati grandi calciatori, con Real Madrid e Barcellona per capire il nostro livello»

Il portiere della Juventus Perin ha parlato in vista dei prossimi impegni nella tournée americana

Mattia Perin, portiere della Juventus, al canale Twitch del club bianconero ha parlato in vista del prossimo impegni della squadra nella tournée americana.

ROSA – «Sono arrivati giocatori di grande qualità, la conferma c’è già stata. Ora dobbiamo creare un bel gruppo, porci obiettivi e perseguirli da squadra. Una tournée del genere ce lo permette. Affrontiamo già sfide importanti contro Real e Barcellona che ci faranno capire a che punto siamo. Abbiamo ancora le gambe pesanti, siamo all’inizio. Ora però vedremo che carattere abbiamo».

BARCELLONA – «La partita con loro ci farà capire a che punto siamo dal punto di vista fisico e della preparazione. Fuso orario non semplice per la gara con il Chivas. Ho scherzato dicendo che un tempo alle 4 stavo in discoteca invece di giocare».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24