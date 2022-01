ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pogba Juve, futuro che appare ormai segnato per il centrocampista francese. Ecco svelata la sua prossima destinazione

Paul Pogba non vuole rinnovare il suo contratto con il Manchetser United. Il francese è in scadenza a giugno e potrebbe andare via a zero.

Secondo il Times, la stra più percorribile per il futuro dell’ex Juventus è quella del Paris Saint Germain. Superata la concorrenza di Juve e Real Madrid.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24