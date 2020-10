Juventus, recupero vicino per De Ligt: può rientrare con lo Spezia

Matthijs de Ligt sarebbe pronto per tornare in campo dopo l’operazione alla spalla

Proprio come avvenuto una settimana fa, alla vigilia del match con la Dinamo Kiev, Matthijs de Ligt ha svolto l’ultimo allenamento insieme alla squadra prima della partita di Champions League di domani contro il Barcellona.

Come riferito da Sky Sport il giovane centrale è ormai prossimo al rientro che dovrebbe avvenire in occasione del prossimo match di campionato contro lo Spezia. Come ha detto Pirlo: «Sta bene, dobbiamo solo aspettare il medico ortopedico che dia il via libera».