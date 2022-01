Icardi Juve, spunta un retroscena sull’affare con il Psg

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Spunta un clamoroso retroscena sulla trattativa tra Juventus e Psg per Mauro Icardi: i francesi volevano Kean

La Juventus nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per Mauro Icardi con il PSG. I bianconeri avevano offerto un prestito secco ai parigini, soluzione non del tutto consona per la squadra di Pochettino.

Viene svelato, però un retroscena riguardo alla trattativa. Il Psg avrebbe aperto al prestito soltanto con Moise Kean nell’affare. Saltato, poichè, il classe 2000 ha già indossato due maglie in questa stagione e la terza è vietata dalla FIFA. A riportarlo Gianluca Di Marzio.