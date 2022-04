Juventus, retroscena scudetto: Allegri ci credeva, ora i piani sono cambiati

Retroscena in casa Juventus: l’allenatore bianconero Allegri credeva davvero di poter rientrare nella corsa scudetto

Tuttosport riporta oggi del piano che Massimiliano Allegri aveva per la sua Juve prima del Derby d’Italia. A dispetto delle dichiarazioni rilasciate nei vari post-partita, il tecnico allo scudetto ci credeva davvero. Non di vincerlo in scioltezza, ma almeno di essere più avanti a questo punto per inserirsi in piano nel discorso e questo lo sapeva chiunque nell’ambiente.

La sconfitta con l’Inter, invece, ha cambiato completamente i piani e ora l’obiettivo è quello di raggiungere il terzo posto. Per questo, con lo staff, sta programmando un lavoro ad hoc che faccia “volare” la squadra in questa parte di finale di stagione da chiudere a testa alta.

