Rinnovi Juventus, diverse le trattative sul tavolo: Dybala la più complicata

In casa Juve è tempo di discutere dei rinnovi. Una per una ecco le situazioni legate ai giocatori che vanno in scadenza in estate. Più l’affare legato a Dybala

La Juventus ha sul tavolo diverse situazioni per quanto riguarda i rinnovi di diversi calciatori. L’affare più complicato è quello legato a Dybala. I bianconeri potrebbero ritrattare le cifre con la Joya e restare sui 7 milioni come parte fissa, ma alzare i bonus per arrivare ad una cifra vicina ai 10 milioni.

Le altre trattative in ballo sono quella con Cuadrado, su cui filtra grande ottimismo e fumata bianca ormai vicina sulle cifre attuali. Situazioni simili per Bernardeschi e De Sciglio, rinnovo con possibile adeguamento visto le recenti prestazioni. Per Perin resta da capire la volontà di continuare a fare il secondo anche nella prossima stagione.

