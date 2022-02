ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani in Coppa Italia ci sarà Juventus Sassuolo, Dionisi cerca il bis allo Stadium dopo il successo in campionato

Domani si chiuderà il programma dei quarti di finale della Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Sassuolo.

I neroverdi di Dionisi cercano il bis allo Stadium dopo la vittoria in campionato per provare a raggiungere una storica semifinale. Raspadori e Scamacca saranno titolari visto la squalifica in campionato, Rogerio forse per la panchina.