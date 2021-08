Juventus, rinnovo Dybala: domani l’incontro con l’agente. Cifre e dettagli

Nella giornata di domani, la Juventus dovrebbe incontrare l’agente di Paulo Dybala per discutere del rinnovo di contratto. Cifre e dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani andrà in scena l’incontro tra l’agente di Dybala, Jorge Antun, e la Juventus, per riallacciare il discorso relativo al rinnovo dell’argentino, in scadenza il 30 giugno 2022. Non si arriverà probabilmente alla fumata bianca, ma sarà la prima occasione per tornare a parlarne dopo parecchi mesi.

Le cifre al momento sono ipotizzabili solo: 8 milioni di euro più bonus il possibile ingaggio della Joya alla Juventus nel nuovo contratto. Il punto di domanda principale che si pone il giocatore è il suo ruolo futuro a Torino: vuole capire il progetto intorno a lui e giocare tanto, mettendosi alle spalle gli infortuni degli ultimi anni. Il suo grande estimatore è Massimiliano Allegri, che ha già detto alla società di voler puntare su Dybala nella sua Juve.