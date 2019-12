Juventus, Ronaldo: «Gol bello, contento di aver aiutato a vincere»

Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, al termine della sfida contro la Sampdoria

Cristiano Ronaldo, autore di un gol meraviglioso nel corso di Sampdoria-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio. Ecco le dichiarazioni dopo la vittoria a Marassi.

«Il gol di testa a 2,56 di altezza? Non lo sapevo. Sono contento per il risultato, era difficile La Sampdoria ha giocato bene. Il gol è stato bello, sono contento di aver aiutato la squadra a vincere. Supercoppa? La Lazio ha una bella squadra. E’ una finale, c’è il 50-50, ma spero che vincerà la Juventus. La mia condizione? Ho avuto per un mese un problema al ginocchio, ora sto bene».