Juventus, saluti romani dei tifosi durante la parata. Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato: «Promuoviamo uno sport libero da ogni forma di discriminazione»

Juventus, saluti romani dei tifosi durante la parata. Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato. La ricostruzione dei fatti

La Juventus ha preso una netta posizione dopo l’improvvisato corteo di alcuni dei suoi tifosi, svoltosi domenica 19 ottobre a Milano, al rientro dalla deludente trasferta di Como. Come riportato da Sportmediaset, diversi sostenitori bianconeri, vestiti con tute nere, hanno sfilato nei pressi della Stazione Centrale, intonando cori e compiendo saluti romani. Durante la manifestazione è comparso anche uno striscione che recitava: “Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre città! Me**e”, facendo riferimento alla manifestazione pro Pal del 22 settembre, che aveva visto la degenerazione di alcuni episodi violenti.

La parata, inizialmente passata inosservata, ha coinvolto esponenti di gruppi significativi della tifoseria organizzata bianconera. Tuttavia, la Juventus ha subito preso le distanze da quanto accaduto, condannando fermamente tali comportamenti. “In merito agli episodi verificatisi domenica 19 ottobre presso la Stazione Centrale di Milano, Juventus Football Club condanna con assoluta fermezza i gesti e i simboli riconducibili a ideologie estremiste, contrari ai principi democratici e ai valori dello sport”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società.

Il club ha sottolineato che tali azioni sono state portate avanti da un piccolo gruppo di individui, che non rappresentano in alcun modo la vasta comunità dei tifosi bianconeri, composta da milioni di persone che si distinguono per i valori di rispetto, inclusione e passione sportiva. La Juventus ha inoltre riaffermato il proprio impegno per la promozione di uno sport libero da qualsiasi forma di discriminazione, violenza o intolleranza.

IL COMUNICATO COMPLETO – «In merito agli episodi verificatisi domenica 19 ottobre presso la Stazione Centrale di Milano, Juventus Football Club condanna con assoluta fermezza i gesti e i simboli riconducibili a ideologie estremiste, contrari ai principi democratici e ai valori dello sport.

Tali comportamenti sono stati messi in atto da un gruppo di individui che non rappresenta in alcun modo la comunità dei tifosi della Juventus, composta da milioni di persone che condividono i valori di rispetto, inclusione e passione sportiva.

La Società riafferma il proprio impegno per la promozione di uno sport libero da ogni forma di discriminazione, violenza o intolleranza».

