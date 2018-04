Juventus-Sampdoria, gioia sui social per il +6 sul Napoli – FOTO

La gioia bianconera corre via social network dopo il 3-0 in Juventus-Sampdoria che regala il +6 sul Napoli ai ragazzi di Massimiliano Allegri. Così Marchisio su Twitter: «Ripartiamo dal vostro affetto e dall’abbraccio dello Stadium. Avanti a testa alta, ma sempre tutti insieme! Dobbiamo portare a casa Campionato e Coppa Italia senza se e senza ma». «Vittoria importante, avanti così verso il nostro obiettivo» gli fa eco Stefano Sturaro.

Questo il messaggio di Chiellini: «L’unico modo per cancellare le delusioni è vincere. Ancora. Fino alla fine! Avanti così!!!». Anche Allegri: «Vittoria importante: ora tenere dritto il manubrio e prepararsi per lo sprint finale!». Di seguito tutti i messaggi dei bianconeri sui social nel post-gara.

Great home win to get closer to Scudetto! Happy to score again 👍🏽⚽ Congratulations on your first goal for @juventusfc , @BeneHoewedes ! 💪🏽😎🏳🏴 #JuveSamp #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 pic.twitter.com/xHJuvJXU6v

Amazing feeling to come back with a goal after almost 5 months without playing a game! Even better when it happens in such an important match. We’re one step closer! #ForzaJuve 🏳🏴 pic.twitter.com/gGtaVNBuDL

— Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 15 aprile 2018