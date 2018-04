Juventus-Sampdoria, le ultime: c’è Dybala, Higuain in panchina

Verso Juventus-Sampdoria, le ultime dai campi: 4-3-3 per Allegri con Dybala prima punta e Higuain in panchina, c’è Cuadrado così come Howedes

Novità di formazione in casa Juventus con Max Allegri che stravolge completamente la formazione anti-Sampdoria. Alle ore 18, nella cornice dell’Allianz Stadium, prenderà il via Juventus-Sampdoria, posticipo pomeridiano della giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A. Snodo importante per il campionato e per lo Scudetto, in attesa del risultato finale di Milan-Napoli, ma intanto Allegri stravolge l’undici titolare e se la gioca con il 4-3-3 contro la formazione di Marco Giampaolo che all’andata vinse per 3-2.

Confermata la presenza dal primo minuto di Buffon, Chiellini e Cuadrado, come aveva ammesso lo stesso Allegri in conferenza. Ritorna in campo Howedes dopo l’ultima presenza in campionato risalente al match del girone d’andata contro il Benevento. Rugani fa coppia con Chiellini al centro della difesa, mentre Asamoah giocherà a sinistra. Khedira, Pjanic e Sturaro il terzetto di centrocampo. Grandi novità in attacco: Cuadrado a destra, Dybala punta centrale e Mandzukic a sinistra. Solo panchina per Higuain e Douglas Costa, in attesa della conferma delle formazioni ufficiali.

