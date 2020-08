Juventus, Sarri e un addio causato dal rapporto gelido con lo spogliatoio

Un rapporto poco felice tra alcuni giocatori della Juventus e Maurizio Sarri potrebbe aver causato l’addio del tecnico toscano

La Gazzetta dello Sport ha ripercorso i motivi dell’addio di Maurizio Sarri dalla Juventus nella propria odierna. Tra questi vi è sicuramente un rapporto gelido con alcuni componenti dello spogliatoio bianconero.

Se il feeling tra il tecnico toscano e Dybala è stato totale, lo stesso non si può dire con Giorgio Chiellini con cui non è mai scattata la scintilla. Tra Sarri e Cristiano Ronaldo vi è sempre stato un rispetto reciproco ma i due si sarebbero in realtà solamente sopportati a vicenda. Probabile poi che il rapporto con Douglas Costa non sia stato dei migliori visto il like social dell’esterno bianconero alla notizia dell’esonero del tecnico.