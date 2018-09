Cosa ha detto Federico Di Francesco a Douglas Costa tanto da scatenare la violenta reazione del brasiliano? Ecco il commento sibillino dell’esterno della Juventus

Cinque giornate di squalifica e 100 mila euro di multa: questo quanto rischia Douglas Costa per lo sputo a Federico Di Francesco durante Juventus-Sassuolo. Il brasiliano ha già chiesto scusa per la reazione nei confronti del calciatore neroverde ma su Instagram spunta un commento sibillino dell’esterno bianconero.

«Io mi alzo alle 5 della mattina da quando avevo 12 anni e tu non sai nemmeno quello che lui mi ha detto… ma va bene… chiedo scusa a chi di dovere, perché so di avere sbagliato», queste le parole dell’ex Bayern Monaco in replica a un follower: come sospettato fin dal primo momento, la reazione di Douglas Costa potrebbe essere stata così violenta perchè scatenata da qualche parola fuori luogo del calciatore.

L’ex bianconero Evra in un commento ironico, ha chiesto a Douglas Costa di vuotare il sacco è rivelare cosa è accaduto, con le presunte parole provocatorie di Di Francesco: «Sai che il simbolo della Juve è una zebra non un lama, ti sei scusato per il tuo gesto, però la gente non saprà mai cosa ti avrà detto». Agli insulti dei tanti follower, anche a sfondo razzista, hanno replicato con alcuni messaggi i compagni juventini, da Perin a Alex Sandro e Pinsoglio. Il brasiliano ora rischia una pesante squalifica e una multa.