Szczesny ha parlato prima di Juventus-Roma

Ai microfoni di Juventus TV, Szczesny ha parlato a pochi minuti dal match contro la Roma.

«Ci aspettiamo una partita difficile. La Roma è in forma, gioca un bel calcio e bisogna essere al massimo per portare a casa i 3 punti. Abbiamo trovato un buon equilibrio, abbiamo subito meno occasioni da gol, siamo in un momento buono e dobbiamo continuare consapevoli che bisogna migliorare».