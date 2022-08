Juventus, Tiribocchi: «Milik mi piace molto, ma avrei puntato su di lui»

L’ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato dell’arrivo di Milik alla Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Simone Tiribocchi ha parlato di Arkadiusz Milik ai microfoni di Juventusnews24.

LE PAROLE – «Inizio col dire che io avrei visto bene Arnautovic, che secondo me caratterialmente è da grande squadra. Calcisticamente non si discute, probabilmente avrebbe messo anche in difficoltà Vlahovic sotto certi aspetti. Detto questo, Milik è un giocatore che mi piace molto: mi piaceva a Napoli per come si muoveva. Non ha fatto un certo tipo di carriera soltanto per i problemi fisici che ha avuto. Non ha avuto continuità di rendimento, però in area è uno dei più forti. Forse partecipa un po’ poco all’azione corale, però è un grande finalizzatore. Averlo come riserva è un lusso, è normale che Vlahovic parta titolare visto anche l’investimento fatto. Però poi c’è la Champions, un campionato da portare avanti, sei la Juve e quindi credo che Milik sia il colpo giusto».

