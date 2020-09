Juventus, Trezeguet: «Con Pirlo l’obiettivo principale è la Champions»

David Trezeguet ha parlato degli obiettivi della Juventus con Andrea Pirlo in panchina

David Trezeguet, brand ambassador della Juventus, ai margini della presentazione della partnership tra i bianconeri e Lavazza, ha parlato degli obiettivi del club con Andrea Pirlo in panchina.

«Pirlo ha giocato e a vinto a grandi livelli per cui credo sia giusto dire che con lui l’obiettivo numero uno è la Champions. Bisognerà dargli il tempo di dare il suo contributo, visto che siamo vicini all’inizio del campionato e per diversi motivi il gruppo non ha ancora lavorato molto insieme. La Juve resta però una squadra vincente, i titoli fanno parte del suo sangue e gli obiettivi da centrare sono evidenti».