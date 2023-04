Juventus, ufficiale: Barrenechea entra stabilmente in prima squadra

Enzo Barrenechea, centrocampista cresciuto nella Juventus Next Gen, è entrato ufficialmente nella prima squadra bianconera

IL COMUNICATO – «1 aprile 2023, Enzo Alan Tomás Barrenechea entra a far parte della rosa della Prima Squadra della Juventus.

Il centrocampista argentino classe 2001 ha conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l’Under 19 e poi con la Next Gen.

In questa stagione ha esordito in Prima Squadra nella sfida di Champions League contro il PSG il 2 novembre 2022, e collezionato la sua prima presenza in Serie A nel Derby della Mole contro il Torino il 28 febbraio 2023. Non solo prima presenza nel massimo campionato, ma anche prima dall’inizio, diventando il primo giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95)».