Juventus, Woltemade già in discussione: i possibili successori

A un mese dall’arrivo in prestito dal Newcastle, i bianconeri guardano già a gennaio e all’estate 2027 per il centravanti titolare: Retegui, Balogun e Raimondo nel mirino

Nick Woltemade è alla Juventus da poco più di un mese e il suo nome è già al centro del dibattito. Arrivato al fotofinish del mercato estivo con la formula del prestito oneroso, l’attaccante tedesco classe 2002 ha convinto per le sue caratteristiche, utili a far girare la squadra e a mettere in condizione i compagni di rendere meglio. Non sembra però destinato a diventare il centravanti su cui Luciano Spalletti e la dirigenza vogliono costruire una squadra tornata vincente.

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Il Newcastle non farà regali

La scelta di puntare su di lui, maturata a fine agosto da Carnevali e Massara, aveva ragioni tecniche chiare, ma pesano anche quelle economiche. Il Newcastle lo aveva pagato 85 milioni di euro più bonus nell’estate 2025, dopo le prestazioni offerte allo Stoccarda, e ha accettato il prestito dopo un impatto difficile con la Premier League, senza però alcuna intenzione di svendere. A giugno il giocatore tornerà in Inghilterra, e il club inglese valuta già una cessione: il Bayern Monaco, secondo indiscrezioni, sarebbe attratto dall’idea di riportarlo in Germania.

Il piano di Spalletti

Per ora la Juventus punta a farlo crescere, soprattutto sotto porta, il punto debole di un repertorio altrimenti completo, come confermato anche dagli impegni recenti con la Germania in Nations League. Il tecnico toscano proseguirà con il doppio centravanti, per sbloccare anche Randal Kolo Muani, l’attaccante francese costato circa 50 milioni, rimasto a Torino durante la sosta e ancora in cerca di continuità.

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La concorrenza e il mercato

La folta concorrenza di Alajbegovic, Conceição e Nico González, con i prossimi rientri di Yildiz e Boga, non gioca a favore di Woltemade. Per questo la Juventus guarda già a gennaio e soprattutto al giugno 2027 per l’attaccante di ruolo che manca dalla partenza di Vlahovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui, già nel giro della Nazionale e legato all’Al-Qadsiah fino al 2029, resta un’ipotesi, nonostante un ingaggio di circa 20 milioni netti difficile da sostenere. Tra le alternative figurano Antonio Raimondo, in prestito al Frosinone dal Bologna e già a quota 4 gol, e Folarin Balogun, nove del Monaco e della nazionale statunitense.