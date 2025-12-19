Juventus Women, ufficializzato il calendario dei playoff di Champions: doppia sfida con il Wolfsburg

Juventus Women, fissate le due gare con il Wolfsburg: ecco il programma dei playoff europei. Tutti i dettagli

Il percorso europeo della Juventus Women entra nella fase più intensa e decisiva della stagione. Dopo aver superato con determinazione la League Phase, confermandosi tra le migliori otto squadre del continente, le bianconere hanno ora davanti a sé una nuova sfida di altissimo livello. La UEFA ha infatti ufficializzato date e orari del doppio confronto valido per i playoff di Women’s Champions League, che vedrà la Juve opposta alla corazzata tedesca del Wolfsburg.

La gara di andata si giocherà in Germania mercoledì 12 febbraio alle ore 18:45. Sarà un vero e proprio banco di prova per la squadra di Vanoli, chiamata a dimostrare maturità e compattezza contro un avversario esperto, tecnico e fisicamente dominante. Il ritorno, decisivo per l’accesso ai quarti di finale, è fissato per mercoledì 19 febbraio, sempre alle 18:45, ma questa volta allo Stadium, con il sostegno del pubblico di casa.

Giocare la seconda partita a Torino potrebbe rivelarsi un vantaggio strategico importante, permettendo alle bianconere di gestire il risultato con la spinta dei propri tifosi. Come ricordato dal direttore Stefano Braghin, servirà un’impresa per superare il turno, ma la consapevolezza di essere stabilmente tra le grandi d’Europa alimenta entusiasmo e fiducia. Febbraio si annuncia dunque come il mese della verità per le ambizioni internazionali della Juventus Women.

