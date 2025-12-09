Juventus Women, una vittoria potrebbe avvicinare le giovani bianconere a quel traguardo! - Calcio News 24

Juventus Women, già segnato il destino delle bianconere? La situazione non lascia alcun dubbio su di esse

Classifica alla mano, il destino europeo della Juventus Women è tutto nelle sue mani. Alla vigilia della quinta giornata della fase a gironi della Women’s Champions League, le bianconere sono a un passo dal primo obiettivo stagionale: un posto ai playoff (dal 5° al 12° posto). Ma la squadra di Max Canzi non si accontenta e guarda anche più in alto, ai primi quattro posti che valgono l’accesso diretto ai quarti di finale.

Per alimentare questo sogno, serve una vittoria oggi (ore 18.45, diretta Disney+) in casa del St. Pölten, ultimo con un solo punto. Un successo permetterebbe alla Juve (attualmente a 7 punti) di presentarsi all’ultima sfida all’Allianz Stadium contro il Manchester United (quinto a +2) con la possibilità di giocarsi il tutto per tutto. “Fino a quando potremo mirare in alto noi lo faremo”, ha confermato Canzi, sottolineando l’eccellente percorso europeo finora, macchiato solo da qualche punto perso nei minuti finali contro Bayern e Lione.

Il tecnico non sottovaluta le austriache, che hanno ancora una residua speranza di qualificazione, e si aspetta una gara complicata in cui serviranno «coraggio ed equilibrio». La Juve, però, parte favorita e con la rosa quasi al completo (assente solo Moretti). Canzi ha diverse soluzioni tattiche: a centrocampo Wälti potrebbe essere affiancata da Schatzer e dall’esperienza di Pinto; in attacco si prevede una staffetta tra le punte, come già visto contro la Roma; in difesa Kullberg e la riposata Calligaris si candidano per una maglia, con Carbonell e Bonansea punti fermi.

I tre punti in Austria sono fondamentali per blindare i playoff e trasformare l’ultima gara contro lo United in una passerella per sognare l’impresa dei quarti diretti, coronamento di un cammino europeo fin qui esaltante.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A