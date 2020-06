Kaiserslautern, i troppi debiti affossano il club: presentata istanza di fallimento

Il Kaiserslautern, attualmente in terza divisione tedesca, è affossato dai debiti e ha presentato istanza di fallimento

Il Kaiserlautern è a un passo dal fallimento. L’ultracentenario club tedesco, attualmente in terza divisione, è affossato dai debiti e ha presentato l’istanza di fallimento.

Il club (campione di Germania per quattro volte) è indebitato per circa 20 milioni di euro e non avrebbe raggiunto l’accordo con i tre principali creditori. Come riporta Kicker La domande presentata ufficialmente quest’oggi dal Kaiserslauter potrà essere ritirata in qualsiasi momento entro i prossimi tre mesi.