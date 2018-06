Genoa e Inter alle grandi manovre: altri tre colpi in ballo. I nomi

Proseguono gli affari tra Inter e Genoa. Dopo Radu e Valietti, il Grifone pensa a rinnovare l’attacco con Eder, Pinamonti e Karamoh

Inter e Genoa, soprattutto negli anni di presidenza Moratti, hanno concluso numerosi affari di calciomercato. Da Milito a Thiago Motta, sono stati tanti i calciatori che hanno indossato le due maglie. Inter e Genoa stanno tornando nuovamente a fare affari insieme. La campagna acquisti estiva 2018 del Grifone passa proprio dai nerazzurri. Il Genoa ha acquistato il portiere Radu e il terzino destro Valietti per circa 14 milioni di euro, cedendo in prestito i baby Salcedo e Serpe, entrambi 2001. Gli affari tra Inter e Genoa però non finiscono qui. I rossoblù pensano al restyling dell’attacco che potrebbe parlare nerazzurro. Il Genoa infatti ha messo nel mirino Andrea Pinamonti, Eder e Yann Karamoh. Il Grifone ha già avviato i contatti per l’attaccante classe ’99 gestito da Mino Raiola e ha in mano il sì del centravanti ma non ha ancora raggiunto l’accordo con l’Inter.

I rossoblù sono pronti a offrire 10 milioni di euro, si tratta soprattutto sulla cifra della recompra da inserire nell’accordo. Attenzione poi ai nomi di Eder e Karamoh, con quest’ultimo gestito da Damiani, procuratore di Radu, avvistato più di 10 giorni fa al Mapei Stadium, come vi abbiamo riportato in esclusiva, insieme a Davide Ballardini (Leggi anche: Radu-Genoa, il retroscena: al Mapei Stadium colloquio Damiani-Ballardini). Il Genoa potrebbe cambiare volto al suo attacco. E’ sempre in ballo lo scambio Lapadula-Destro con il Bologna ma da Villa Roslan continuano a smentire e confermano la volontà di voler puntare sul centravanti ex Pescara. Nuovi contatti con l’Inter per parlare di Karamoh ed Eder: il primo, esterno offensivo, potrebbe partire in prestito; il secondo è valutato 10 milioni ma l’Inter, una volta risolti i problemi con il Fair Play Finanziario, potrebbe calare le pretese.