Ionut Andrei Radu, portiere dell’Inter, si appresta a salutare il club nerazzurro. L’estremo difensore classe ’97, reduce da una buona annata in Serie B con l’Avellino, torna in massima serie ma saluta definitivamente l’Inter. Il club nerazzurro, come vi abbiamo riferito ieri, ha in mano l’accordo con il Genoa per il passaggio di Federico Valietti e Radu in rossoblù con conseguente passaggio di Eddie Salcedo e Laurens Serpe in nerazzurro. Il portiere e il terzino lasciano l’Inter a titolo definitivo, i due 2001 invece fanno il percorso inverso ma in prestito.

L’Inter però non perderà il controllo di Valietti e Radu ma inserirà nell’accordo una clausola di recompra. Il retroscena che www.calcionews24.com è in grado di svelarvi, risale al 9 giugno. Al Mapei Stadium era di scena la finalissima Scudetto Primavera tra l’Inter e la Fiorentina. Parterre de Roi sulle tribune dell’impianto emiliano. Fra gli altri spiccavano Davide Ballardini e Oscar Damiani. I due, come si evince dalla nostra foto esclusiva, hanno avuto una chiacchierata durata un paio di minuti per parlare del futuro del portiere romeno. Oscar Damiani infatti è il procuratore di Ionut Radu, portiere ormai prossimo alla firma. Il procuratore e il tecnico hanno fatto il punto della situazione parlando dell’affare che si sta concretizzando in queste ore.

