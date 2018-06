Scambio Inter-Genoa sul mercato: Valietti e Radu al Genoa, Salcedo e Genoa all’Inter. Affare vicino alla chiusura: i dettagli

Ormai ci siamo, manca poco: lo scambio di mercato tra Genoa e Inter è vicino alla definizione. I nerazzurri lasceranno andare il terzino destro classe ’99 Federico Valietti, in precedenza vicino al Sassuolo, e il portiere classe ’97 Ionat Radu, reduce da un’annata in prestito all’Avellino, e riceveranno una cifra fra i 12 e i 14 milioni di euro. I due giocatori si trasferiranno in rossoblù a titolo definitivo ma l’Inter manterrà il diritto di recompra e potranno riacquistare i due giocatori a un prezzo già stabilito nei prossimi anni. In cambio all’Inter, oltre al cash, anche due giovani talenti.

L’Inter accoglierà l’attaccante classe 2001 Eddie Salcedo e il difensore classe 2001 Laurens Serpe. I due giocatori lasceranno il Genoa con la formula del prestito. L’operazione è ancora da definire. E’ un’operazione complessa per via delle varie clausole ma, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di www.calcionews24.com, filtra ottimismo per il buon esito dell’affare. Cosa manca per chiudere? L’accordo definitivo tra le due società non è ancora stato trovato, si stanno limando i dettagli. Ogni giorno è buono, da qui al 30 giugno per giungere all’intesa ma le parti sperano di chiudere il cerchio già in questa settimana.