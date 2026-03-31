Kean nella storia dell’Italia: col gol alla Bosnia eguaglia il record di Riva e Bettega! Ecco di cosa si tratta, i dettagli del traguardo della punta

Ancora una volta è Moise Kean a prendersi la scena. L’attaccante della Fiorentina ha sbloccato il playoff tra Bosnia e Italia, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali. Al 15′ del primo tempo, Kean ha sfruttato un assist di Nicolò Barella per battere il portiere Vasilj con un destro a giro dal limite dell’area, dopo che un errore in disimpegno del difensore bosniaco aveva avviato l’azione azzurra.

Record per Kean: sei gol consecutivi in Nazionale

Quello contro la Bosnia è il sesto gol consecutivo in Nazionale per Kean, un risultato che prima di lui erano riusciti a ottenere solo Adolfo Baloncieri nel 1928, Gigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Una serie impressionante che dimostra il momento di forma straordinario dell’attaccante.

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Kean raggiunge Pirlo e Casiraghi

Con il gol segnato alla Bosnia, Kean ha raggiunto 13 gol con la maglia della Nazionale, eguagliando Pirlo, Casiraghi, Orsi e Mengozzi. Ora, l’attaccante è a una sola rete dal trio Rivera, Balotelli e Giovanni Ferrari. Un passo importante nella sua carriera azzurra.