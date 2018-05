Keita per il Milan: pazzo scambio con il Monaco?

Il Milan pensa a Keita Balde del Monaco. L’ex Lazio potrebbe finire in uno scambio con André Silva: le ultimissime notizie

Milan e Monaco pensano a uno scambio di attaccanti. Il club rossonero potrebbe cedere André Silva. Ieri il ds Mirabelli ha incontrato a cena Jorge Mendes e non sono esclusi colpi di scena. L’attaccante portoghese classe 1995 ha deluso le attese e potrebbe ritrovarsi nel Monaco. Il club del Principato ha fatto numerosi affari con il procuratore portoghese e per lui non sarebbe un problema concludere un accordo con i monegaschi. Il Milan potrebbe lasciare andare il portoghese in cambio di Keita Balde.

L’ex attaccante della Lazio sarebbe stato uno degli argomenti della discussione tra il ds Mirabelli e il procuratore Jorge Mendes. Mirabelli, parlando del futuro di André Silva, avrebbe discusso anche di un possibile scambio che porterebbe il portoghese a Monaco e l’ex biancoceleste Keita in maglia rossonera. L’esterno d’attacco era finito nel mirino dei rossoneri già l’anno scorso ma a spuntarla fu il Monaco. Gattuso, che ha chiesto forze fresche in attacco, potrebbe avere un attacco formato da Calhanoglu, Mandzukic e Keita: il tecnico potrebbe schierarli in un 4-3-3 oppure in un 4-3-1-2 (Suso ha una clausola da 40 milioni e potrebbe partire).