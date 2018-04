Khan che abbaia: «Buffon doveva ritirarsi prima, avrebbe evitato Svezia e Real Madrid»

L’ex portiere del Bayern Monaco Oliver Khan attacca il collega Gigi Buffon, accusandolo di aver aspettato troppo a ritirarsi

Tutta la serie di polemiche che si è scatenata dopo Real Madrid-Juventus è destinata a far discutere per anni. In particolare l’atteggiamento di Gigi Buffon, dal cartellino rosso ricevuto in campo, a tutte le dichiarazioni avvelenate del post partita. A questo proposito è intervenuto anche l’ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Oliver Khan. Khan ha criticato il collega bianconero per non aver individuato il momento migliore per ritirarsi.

Queste le sue parole: «Penso che se non riesci a individuare il momento ideale per ritirarti il distacco poi è molto doloroso. Io suggerirei a Buffon di smettere è stato il portiere più forte del mondo e campione del mondo nel 2006. Questo conta non il rosso a Madrid o la mancata Champions. Se si fosse ritirato prima avrebbe evitato questa delusione e quella con la Svezia».