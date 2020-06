Khedira: «Vincere è come una droga. Sogno la Champions con la Juve»

Le parole di Sami Khedira, centrocampista della Juventus, pronto al rientro dopo lo stop forzato di tre mesi

Dichiarazioni importanti da parte di Sami Khedira, centrocampista della Juventus. Attraverso le Instagram Stories, il giocatore ha risposto alle domande dei fan. Le parole del centrocampista tedesco riportate da JuventusNews24.com.

OBIETTIVO – «Certo, per quello gioco a calcio. Ho vinto quasi tutto ma vincere è come una droga. Se tu un anno non vinci tutti i tifosi, l’anno dopo provi a vincere tutto. Il mio sogno è di vincere la Champions League con la Juventus. Siamo andati molto vicino tre anni fa contro il Real Madrid e credo che nei prossimi anni possiamo farlo. Non è un sogno solo mio ma di tutti i tifosi juventini».

ZIDANE – «Avevo due idoli, due giocatori francesi. Uno era Zidane, l’altro Viera. Due tipi diversi di giocatori ma entrambi meravigliosi quando hanno giocato insieme. Zidane è uno dei migliori di sempre, sembrava elegante e semplice come giocava, i suoi passaggi sembravano semplici. Viera era forte, con testa e intelligente come giocava. È stato bello vederli giocare insieme e volevo essere simile a loro».