Klopp: «Difficile sopportare di essere stato eliminato in Champions»

Jurgen Klopp risponde alle parole di Guardiola su come i media inglesi favoriscano il Liverpool sul Manchester City

«Non ne ho idea se tutta l’Inghilterra stia per noi, ma non è quello che provo quando andiamo in trasferta: piuttosto è il contrario. Può darsi che ne sappia di più lui di me su queste cose, ma abitando a Liverpool posso dire che neanche qui sono tutti per noi. Saranno solo il 50%. Già è difficile sopportare di essere stato eliminato in Champions League. Poi, ovviamente, il Liverpool è arrivato in finale. Pensi: ‘Loro hanno giocato contro il Villarreal e noi abbiamo giocato contro il Real’, e poi dici quello che dici…“»