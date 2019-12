Klopp: «Qualificazione voluta. Primato in Premier inatteso» VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool che ieri grazie alla vittoria per 2-0 sul Salisburgo si è qualificato per gli ottavi di Champions

Il tecnico del Liverpool Klopp, al termine del match contro il Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla qualificazione.

«Abbiamo dei limiti e dobbiamo lavorare duramente per migliorare e arrivare dove vogliamo. Volevamo la qualificazione ed è stato importante ottenerla. Non era nei nostri piani essere in testa alla Premier a dicembre ma è grandioso trovarsi lì. Sappiamo di dover mettere tutto e lavorare sempre di più. I ragazzi devono essere sempre pronti a cercare di migliorare sempre così come hanno fatto stasera».