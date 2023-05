Klose sulla Lazio: «La società deve cambiare un po’»

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato in zona mista dopo Lazio-Cremonese e ha detto la sua sulla società biancoceleste

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato in zona mista dopo Lazio-Cremonese e ha detto la sua sulla società biancoceleste. Le sue dichiarazioni:

RAPPORTI CON LA LAZIO – Rapporti con la Lazio? Per me è importante non dire bugie, dire che mi hanno proposto un contratto perché non è stato così. Volevo andare via, ma non ho mai ricevuto un’offerta da parte della Lazio. Ma è passato tanto tempo, non voglio più parlare di queste cose. Mi manca tornare qui, in questa città, guardare la partita. So che tanti giocatori non si sono lasciati bene con la Lazio. Questa società deve cambiare un po’, fare come ha fatto oggi. Lulic, Radu, Mauri… non si dimenticano. Sono leggende, non si può dire l’ultimo giorno che non hanno più il contratto, bisogna trovare un altro modo. È brutto, la Lazio gioca la Champions e queste cose si devono imparare. Sono cose molto importanti, non solo il giocatore è importante, ma anche l’uomo».

