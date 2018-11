Duello tra i due difensori nazionali della Serbia, nati a Belgrado ed ex Partizan e Stella Rossa. Sfida Kolarov-Milenkovic a Firenze

Tanti punti in comune tra Fiorentina e Roma, avversarie questo pomeriggio al Franchi. Le due formazioni, per cominciare, hanno 15 punti in classifica e puntano al sorpasso per rimanere in scia delle prime della classe che viaggiano a un ritmo forsennato. Per farlo, Di Francesco e Pioli, si affideranno ai loro bomber, Dzeko e Simeone, a secco da diverso tempo e fermi a quota 2 gol in campionato. Ma non solo. Attenzione al duello sulla fascia, tutto serbo, tra il duo Kolarov–Milenkovic.

I due serbi sono nati entrambi a Belgrado ma il primo ha militato nella Stella Rossa, il secondo nel Partizan. Un derby tra i più accesi in Europa e probabilmente nel mondo, un derby che stasera si riproporrà allo stadio Franchi di Firenze per la gara tra Fiorentina e Roma. Con queste premesse è possibile che il duello tra Kolarov e Milenkovic sia una delle chiavi della partita di oggi. Se la Serie A li divide, la Nazionale serba li unisce perché i due hanno giocato insieme il Mondiale di Russia ma questa sera, per 90 minuti, saranno rivali e riproporranno il derby Partizan-Stella Rossa. Ne vedremo delle belle.