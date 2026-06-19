Konè parla dopo l’infortunio shock: «Questa battaglia è una prova della mia fede E del mio carattere. Sono pronto ad affrontarla»

Dopo il netto 6‑0 del Canada sul Qatar nella seconda giornata del gruppo B dei Mondiali, Ismael Koné ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’infortunio rimediato durante la gara.

Il centrocampista canadese, di proprietà del Sassuolo, era stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo: un impatto durissimo lo aveva fatto crollare a terra, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e l’uscita in barella.

L’immagine del suo abbandono anticipato aveva immediatamente fatto temere il peggio, ma il post pubblicato dal giocatore rappresenta il primo segnale diretto dopo il brutto episodio.

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LE PAROLE DI KONÉ SUI SOCIAL – «Allah non mi ha mai deluso. Nel corso della mia vita, nemmeno una volta. Quindi perché dovrei dubitare di Lui adesso? Soprattutto sapendo questo. Lui conosce e vede ogni cosa ancora prima che accada. Ha un piano e una visione per ognuno di noi. Questa battaglia è una prova della mia fede in Lui e del mio carattere. E sinceramente sono pronto ad affrontarla, perché Allah non ti darà mai una sfida che non puoi superare, e essere messo alla prova è uno dei doni più grandi che Dio possa concedere.

Ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro sostegno, e sinceramente vi ringrazio di cuore. Non potete nemmeno immaginare quanto io sia grato a tutti coloro che mi hanno scritto e che mi tengono nelle loro preghiere. Ringrazio Dio per questo, perché non tutti hanno la fortuna di ricevere tanto affetto. Ai miei fratelli canadesi: mentre mi sono trasformato in assistente allenatore per sostenervi dalla panchina, volevo farvi sapere che vi voglio bene dal profondo del cuore e che il nostro legame fraterno significa tutto per me. Quello che avete fatto ieri resterà con me per sempre. Tornerò molto presto e continueremo a creare altri ricordi insieme».