Koopmeiners: «Assist? Quando Dusan fa così... Motta grandissimo anche a livello umano»

Le parole di Teun Koopmeiners, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Genoa a Marassi

Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Io penso che nel primo tempo abbiamo controllato ma non abbiamo avuto troppe occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato i nostri centrocampisti e le posizioni, con io che ero più vicino a Dusan ed è andata meglio e forse e anche più facile per Dusan. Sono molto contento che abbiamo avuto poi le occasioni e abbiamo fatto poi gol»

ASSIST – «Penso che questo gioco è molto importante, quando hai la palla e Dusan va in profondità devi servirlo. Lui è molto bravo in questo e si merita di segnare, dopo anche il terzo gol sono contento per Francisco perchè fa benissimo in allenamento ed è tornato bene»

THIAGO MOTTA – «Non sono vecchio ma ho esperienza in questo campionato, voglio aiutare la squadra ogni giorno. Lui è bravissimo con la tattica ma anche come uomo, quando parliamo con la squadra al completo. Siamo insieme e questo è molto importante per fare il risultato. Possiamo fare meglio ma siamo sulla giusta strada»

